В Украине повысят пенсии «чернобыльцам»

Пенсии повысят ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС первой, второй и третьей групп инвалидности.

Верховная Рада на заседании в четверг, 29 апреля, 340 голосами поддержала в первом чтении законопроект, которым повысят пенсию ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

«Проектом акта предусмотрено урегулирование вопроса обеспечения права на получение государственной пенсии, исчисленной из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года, для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, лиц, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью», – говорится в пояснительной записке.

Так, пенсии ликвидаторам первой группы, которые сегодня в среднем получают 12 270 грн, будут повышены до 16 080 грн. Пенсионерам из числа ликвидаторов второй группы инвалидности – с 10 967 грн до 12 987 грн. Для третьей группы – с 8 129 грн до 8 917 грн.

На данный момент средний размер пенсии составляет 3 300 грн. Повышение коснется 39 тысяч пенсионеров.

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