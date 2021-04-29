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19:03 29 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Подполковника ВСУ подозревают в присвоении 60 тонн топлива

В Печерский районный суд Киева уже подано ходатайство об избрании меры пресечения офицеру в виде содержания под стражей.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении подполковнику, главному специалисту Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами тыла командования сил логистики ВСУ. Об этом сообщается на сайте ГБР в четверг, 29 апреля.

Силовики установили, что офицер систематически обеспечивал дополнительным топливом одну из воинских частей Воздушных сил ВСУ через подчиненный Центральному управлению территориальный отдел обеспечения войск, который дислоцируется в Харькове.

В результате 60 тонн горючего, которое предназначалось для зоны ООС, попало в пункт постоянной дислокации воинской части на Киевщине, где замкомандира сбывал его автозаправочным станциям. В итоге государству были нанесены убытки на сумму около 1,8 млн гривен.

Подполковник подозревается в завладении военным имуществом, повторно, в составе организованной преступной группы, в условиях особого периода, кроме военного положения (ч.3 ст.28, ч.3 ст.410 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Печерский районный суд Киева уже подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Тэги: топливо, Подполковник, всу
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