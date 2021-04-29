В Крыму назвали виновных в «водной блокаде»
В Крыму считают виновными в «водной блокаде» полуострова 12 человек, на них заведут дела по статье терроризм.
Так называемые власти Крыма назвали 12 украинцев, против которых намерены завести дело за организацию водной блокады полуострова, сообщает Интерфакс в четверг, 29 апреля.
Сообщается, что группа по оценке ущерба от блокады Крыма направила проект заявления в Следком России и ФСБ об открытии уголовного дела.
Там считают, что к организации блокады Крыма причастны 12 человек, в том числе:
- пятый президент Петр Порошенко,
- бизнесмен Ленур Ислямов,
- первый президент Леонид Кравчук,
- бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин,
- нардеп Мустафа Джемилев,
- бывший нардеп и глава Меджлиса Рефат Чубаров,
- бывший нардеп Андрей Сенченко.
Предполагается, что уголовное дело могут завести по статьям «теракт», «содействие террористической деятельности» и так далее.
Как заявил «глава госсовета» Крыма Владимир Константинов, вышеуказанные лица «должны знать, что в Крыму они осуждены и приговорены».
Новости по теме
Украинцев незаконно преследуют по политическим обвинениям, часть из них – военные и крымские татары. Больше 250 людей считаются пропавшими без вести.
Россиянин якобы передавал сведения, касающиеся Черноморского флота. Против задержанного возбудили дело за госизмену.
В Крыму уже насчитали ущерба от прекращения подачи воды Украиной на полтора триллиона рублей.