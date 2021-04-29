В Крыму назвали виновных в «водной блокаде»

В Крыму считают виновными в «водной блокаде» полуострова 12 человек, на них заведут дела по статье терроризм.

Так называемые власти Крыма назвали 12 украинцев, против которых намерены завести дело за организацию водной блокады полуострова, сообщает Интерфакс в четверг, 29 апреля.

Сообщается, что группа по оценке ущерба от блокады Крыма направила проект заявления в Следком России и ФСБ об открытии уголовного дела.

Там считают, что к организации блокады Крыма причастны 12 человек, в том числе: