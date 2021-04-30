МИД Израиля осудил марш в Киеве к годовщине создания дивизии «Галичина»

Министерство иностранных дел Израиля призвало украинское правительство осудить подобные акции и не допустить их повторения.

«Министерство иностранных дел Израиля обеспокоено вчерашним парадом, который состоялся в самом центре Киева, по случаю создания дивизии СС «Галичина», – говорится в заявлении МИД Израиля.

МИД Израиля отмечает, что подобные подразделения СС «были причастны к некоторым худшим преступлениям, имевшим место во время Холокоста».

В ведомстве отметили, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом – это не только внутренние вопросы каждой страны, но и часть коллективной ответственности человеческих обществ, независимо от их расположения.

«Мы осуждаем продолжение прославления нацистских коллаборационистов и ожидаем, что украинское правительство однозначно осудит все подобные явления и не допустит их повторения», – говорится в сообщении.

Источник:

Тэги: Израиль, дивизия Галичина