НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
01:14 30 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МИД Израиля осудил марш в Киеве к годовщине создания дивизии «Галичина»

Министерство иностранных дел Израиля призвало украинское правительство осудить подобные акции и не допустить их повторения.

«Министерство иностранных дел Израиля обеспокоено вчерашним парадом, который состоялся в самом центре Киева, по случаю создания дивизии СС «Галичина», – говорится в заявлении МИД Израиля.

МИД Израиля отмечает, что подобные подразделения СС «были причастны к некоторым худшим преступлениям, имевшим место во время Холокоста».

В ведомстве отметили, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом – это не только внутренние вопросы каждой страны, но и часть коллективной ответственности человеческих обществ, независимо от их расположения.

«Мы осуждаем продолжение прославления нацистских коллаборационистов и ожидаем, что украинское правительство однозначно осудит все подобные явления и не допустит их повторения», – говорится в сообщении.

Источник:
Тэги: Израиль, дивизия Галичина
Loading...

Новости по теме

Иран обвинил Израиль во взрыве на ядерном объекте

С помощью диверсии на объекте в Натанзе Израиль пытается сорвать переговоры по ядерной сделке, считают в Иране.

Израиль вывел из строя иранский завод по обогащению урана

Ущерб ядерному объекту был нанесен мощным взрывом, им полностью разрушило независимую и хорошо охраняемую внутреннюю энергосистему.

В больницах Израиля закрывают COVID-отделения – нет пациентов

COVID-отделения в израильских больницах закрывают из-за отсутствия новых больных. Это связывают с массовой вакцинацией населения в Израиле.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты