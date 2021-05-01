На участника марша сторонников дивизии СС Галичина завели дело
Копы в интернете увидели, что мужчина использовал нацистское приветствие, за что на него составили админпротокол.
В Киеве полиция составила админпротокол в отношении мужчины, который использовал нацистское приветствие во время марша по случаю годовщины дивизии Галичина. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает пресс-служба столичной полиции.
«После завершения акции в ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили, что один из участников марша использовал запрещенное нацистское приветствие. Работники полиции установили, что нацистское приветствие использовал житель Киевской области, 1985 года рождения. На мужчину составлен административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. Материал будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения.
Кроме того, следователи начали уголовное производство по статье об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов (ч. 1 ст. 436-1) Уголовного кодекса Украины.
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