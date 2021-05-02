В Москве сорвали спектакль по мотивам протестов в Беларуси
Спектакль «Соседи/Суседзi» основан на историях граждан Беларуси, кто пострадал от действий силовиков в ходе протестов после президентских выборов.
Премьера постановки «Соседи» должна была пройти в «Театре.doc». Однако уже после начала представления на сцену вышел полицейский и попросил зрителей, а также артистов покинуть зал якобы из-за звонка о заложенной бомбе, пишет интернет-издание «Медиазона».
После проверки с кинологом бомбы не нашли.
При этом, по словам очевидцев, участников спектакля хотели обвинить в проведении несогласованной акции, когда актеры попытались продолжить представление на улице.
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