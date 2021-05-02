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15:00 02 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ефремов рассказал о своей жизни в колонии

Михаил Ефремов заявил, что колония – это не страшно, и он получает удовольствие от некоторых видов досуга.

Российский актер Михаил Ефремов, которого за ДТП со смертельным исходом приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима, рассказал о своей жизни в местах лишения свободы в интервью изданию СтарХит.

Ефремов отметил, что он в хорошем психологическом состоянии, но имеет некоторые старые проблемы со здоровьем. Также ему пришлось привыкать к распорядку дня.

«Колония – это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, – там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца», – заявил Ефремов.

Артист рассказал, что пока не занимается творчеством, но ему приносят удовольствие некоторые виды досуга в месте заключения.

«Всевозможные мероприятия в колонии, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика – мне это доставляет удовольствие. Проводятся, в том числе, футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы», – рассказал Ефремов.

Он также добавил, что много читает в свободное время.

Кроме того, артист сообщил, что ждет смягчения приговора при кассации.

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Тэги: колония, тюрьма, интервью, Ефремов
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