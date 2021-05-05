Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным во время поездки в Европу в июне.

«Я на это надеюсь и этого жду. Мы работаем над этим», – сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о перспективах такой встречи.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден посетит саммит G7 в Корнуолле (Великобритания), запланированный на 11-13 июня, саммит НАТО в Брюсселе 14 июня и саммит США-ЕС также в столице Бельгии.

В конце апреля советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден считает важным непосредственно контактировать с Путиным, чтобы попытаться сделать отношения между двумя странами более предсказуемыми.

Салливан подчеркивал, что США и РФ сейчас «активно обсуждают» организацию подобной встречи «этим летом в третьей стране, в Европе».

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