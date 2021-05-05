Французские СМИ написали о зверствах российских наемников в Африке

RFI опубликовало расследование о деятельности российских наёмников в Центральноафриканской республике с десятками живых свидетельств преступлений.

Речь идет о трех военизированных группировках, воющих в ЦАР на стороне правительственной армии: ЧВК Вагнера, Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU. По данным RFI, участники этих формирований убивают и пытают мирных жителей, совершают групповые изнасилования и занимаются грабежами.

Основным источником информации в материале является доклад специальной рабочей группы ООН об использовании наемников в Африке. В нем сообщается, что только с января по середину апреля этого года российские военные специалисты совершили 26 внесудебных казней, 5 групповых изнасилований и 27 раз инициировали незаконные аресты с пытками на допросах.

Посольство России в ЦАР пока не комментировало материал, опубликованный RFI, но ранее сделало заявление по докладу рабочей группы ООН, назвав информацию, которая содержится в нем, «спекуляцией». В дипмиссии также считают, что эксперты ООН не предъявили «неопровержимых доказательств».

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