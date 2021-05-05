НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
08:53 05 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Французские СМИ написали о зверствах российских наемников в Африке

RFI опубликовало расследование о деятельности российских наёмников в Центральноафриканской республике с десятками живых свидетельств преступлений.

Речь идет о трех военизированных группировках, воющих в ЦАР на стороне правительственной армии: ЧВК Вагнера, Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU. По данным RFI, участники этих формирований убивают и пытают мирных жителей, совершают групповые изнасилования и занимаются грабежами.

Основным источником информации в материале является доклад специальной рабочей группы ООН об использовании наемников в Африке. В нем сообщается, что только с января по середину апреля этого года российские военные специалисты совершили 26 внесудебных казней, 5 групповых изнасилований и 27 раз инициировали незаконные аресты с пытками на допросах.

Посольство России в ЦАР пока не комментировало материал, опубликованный RFI, но ранее сделало заявление по докладу рабочей группы ООН, назвав информацию, которая содержится в нем, «спекуляцией». В дипмиссии также считают, что эксперты ООН не предъявили «неопровержимых доказательств».

Источник:
Тэги: Россия, Африка, наемники
Loading...

Новости по теме

Британия будет выдавливать российских военных из Африки

Великобритании следует усиливать присутствие в Африке, чтобы помешать России заполучить этот регион в свою сферу влияния.

В Пентагоне заявляют о росте влияния России в Африке

Россия и Китай расширяют свое влияние по всей Африке. Об этом представители Пентагона предупредили в конгрессе США, сообщает The Intercept.

Африканские повстанцы выдвинули России ультиматум

Повстанцы в Центральноафриканской Республике потребовали у правительства вывести с занимаемых ими территорий российских военных специалистов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты