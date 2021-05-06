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08:57 06 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В этом сезоне финал Лиги чемпионов будет английским

Это восьмой случай, когда в финале сыграют две команды из одной страны, и третий английский финал в истории Лиги чемпионов.

Английский футбольный клуб «Челси» одержал победу над мадридским «Реалом» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 2:0.

Команда из Лондона открыла счет в середине первого тайма — нападающий Тимо Вернер забил головой в пустые ворота из вратарской после того, как мяч отскочил от перекладины после удара полузащитника «Челси» Кая Хавертца. В конце матча английский полузащитник Мэйсон Маунт на 85-й минуте замкнул передачу от Кристиана Пулишича и поразил с нескольких метров ворота «Реала».

Первый матч между лондонской и мадридской командами прошел в конце апреля в Испании и завершился ничьей 1:1.

Накануне английский футбольный клуб «Манчестер Сити» победил французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:0 в ответном полуфинальном матче Лиги и впервые в истории вышел в финал турнира.

Теперь 29 мая в Стамбуле «Челси» сразится за самый престижный трофей клубного футбола в английском финале с «Манчестер сити».

Это восьмой случай, когда в финале сыграют две команды из одной страны, и третий английский финал в истории Лиги чемпионов. До этого были «Манчестер Юнайтед» — «Челси» (2008) и «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2019).

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Тэги: футбол, Лига чемпионов УЕФА
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