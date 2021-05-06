Украинцы продали рекордное количество валюты
По итогам апреля объем валюты, которую украинцы продали банкам, стал наибольшим с начала 2020 года.
В апреле украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 млрд 246 млн долларов и купили на 1 млрд 699 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 547 млн долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины в четверг, 26 мая.
Таким образом, в апреле был зафиксирован рекордный месячный объем продажи валюты населением с начала 2020 года. При этом рекордные объемы продаж валюты наблюдаются уже второй месяц подряд.
Всего с начала 2021 года население продало валюты на 7 млрд 284 млн долларов и купило на 6 млрд 364,3 млн долларов. Чистая продажа составила 919,7 млн долларов.
Новости по теме
Приватизацией ПриватБанка могут заинтересоваться крупнейшие инвесторы из-за рубежа, включая США и Европу.
Парламенту рекомендуют одобрить продажу земли через интернет на электронных аукционах во втором чтении.
С нового года в Украине вступит в силу законодательная норма о паспортизации как при покупке, так и при продаже валюты.