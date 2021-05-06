Украинцы продали рекордное количество валюты

По итогам апреля объем валюты, которую украинцы продали банкам, стал наибольшим с начала 2020 года.

В апреле украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 млрд 246 млн долларов и купили на 1 млрд 699 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 547 млн долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины в четверг, 26 мая.

Таким образом, в апреле был зафиксирован рекордный месячный объем продажи валюты населением с начала 2020 года. При этом рекордные объемы продаж валюты наблюдаются уже второй месяц подряд.

Всего с начала 2021 года население продало валюты на 7 млрд 284 млн долларов и купило на 6 млрд 364,3 млн долларов. Чистая продажа составила 919,7 млн долларов.

Тэги: валюта, продажа