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Главная » Украина » Экономика
12:30 06 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинцы продали рекордное количество валюты

По итогам апреля объем валюты, которую украинцы продали банкам, стал наибольшим с начала 2020 года.

В апреле украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 млрд 246 млн долларов и купили на 1 млрд 699 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 547 млн долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины в четверг, 26 мая.

Таким образом, в апреле был зафиксирован рекордный месячный объем продажи валюты населением с начала 2020 года. При этом рекордные объемы продаж валюты наблюдаются уже второй месяц подряд.

Всего с начала 2021 года население продало валюты на 7 млрд 284 млн долларов и купило на 6 млрд 364,3 млн долларов. Чистая продажа составила 919,7 млн долларов.

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Тэги: валюта, продажа
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