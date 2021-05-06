Главы МИД G7 ждут от Украины прогресс в реформах и борьбе с коррупцией

Министры также призвали РФ к деэскалации и потребовали от Кремля придерживаться обязательств по Минским соглашениям.

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7), в которую входят главы МИД Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, Германии и Японии, призвали руководство Украины обеспечить «дальнейший прогресс» в проведении реформ, укреплении демократии и в борьбе с коррупцией, пишет Интерфакс-Украина.

«Мы поддерживаем усилия по укреплению украинской демократии и институтов, призываем Украину обеспечить дальнейший прогресс в плане реформ, например по верховенству права, судебной реформе, корпоративному управлению, а также в сфере борьбы с коррупцией, укрепления демократии и продвижения экономического роста, выполнять свои обязательства перед международными донорами, партнерами и своими гражданами», – говорится в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел и развития стран G7 в Лондоне в среду, 5 мая.

Также главы ведомств выразили полное доверие группе послов стран G7 в Украине и подчеркнули их роль в мониторинге и поддержке реализации реформ.

Помимо этого, министры призвали РФ к деэскалации ситуации на границах Украины и в аннексированном Крыму.

«Крайне важно, чтобы Москва сейчас полностью вывела свои войска и предприняла необходимые шаги для снижения напряженности», – подчеркнули главы МИД.

Кроме того, они выразили обеспокоенность действиями России по блокированию доступа к некоторым районам Черного моря и препятствованию доступа к украинским портам в Азовском море.

Главы МИД призвали РФ соблюдать свои обязательства по Минским соглашениям.

«Мы осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя… Мы осуждаем нарушения прав человека на полуострове, особенно крымских татар», – отмечается в документе.

Тэги: коррупция, реформы, МИД G7