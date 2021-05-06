НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
16:49 06 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Главы МИД G7 ждут от Украины прогресс в реформах и борьбе с коррупцией

Министры также призвали РФ к деэскалации и потребовали от Кремля придерживаться обязательств по Минским соглашениям.

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7), в которую входят главы МИД Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, Германии и Японии, призвали руководство Украины обеспечить «дальнейший прогресс» в проведении реформ, укреплении демократии и в борьбе с коррупцией, пишет Интерфакс-Украина.

«Мы поддерживаем усилия по укреплению украинской демократии и институтов, призываем Украину обеспечить дальнейший прогресс в плане реформ, например по верховенству права, судебной реформе, корпоративному управлению, а также в сфере борьбы с коррупцией, укрепления демократии и продвижения экономического роста, выполнять свои обязательства перед международными донорами, партнерами и своими гражданами», – говорится в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел и развития стран G7 в Лондоне в среду, 5 мая.

Также главы ведомств выразили полное доверие группе послов стран G7 в Украине и подчеркнули их роль в мониторинге и поддержке реализации реформ.

Помимо этого, министры призвали РФ к деэскалации ситуации на границах Украины и в аннексированном Крыму.

«Крайне важно, чтобы Москва сейчас полностью вывела свои войска и предприняла необходимые шаги для снижения напряженности», – подчеркнули главы МИД.

Кроме того, они выразили обеспокоенность действиями России по блокированию доступа к некоторым районам Черного моря и препятствованию доступа к украинским портам в Азовском море.

Главы МИД призвали РФ соблюдать свои обязательства по Минским соглашениям.

«Мы осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя… Мы осуждаем нарушения прав человека на полуострове, особенно крымских татар», – отмечается в документе.

Источник:
Тэги: коррупция, реформы, МИД G7
Loading...

Новости по теме

Почему МВФ жестко отказал Украине в новом транше

Отказ Международного валютного фонда предоставить Украине очередной транш кредита мог быть вызван заминкой в проведении реформ и борьбы с коррупцией.

Под видом реформ Яценюк создал новую волну коррупции, – Саакашвили

Глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили обвинил премьер-министра Украины Арсения Яценюка в том, что он провоцирует новую волну коррупции под видом реформ.

Как правительство Яценюка провалило безвизовый режим для Украины

На рижском саммите в пятницу говорить о безвизовом режиме для Украины, скорее всего, не будут. В «домашнем задании» для Кабмина из 15-ти пунктов полностью выполнено только два. Реальной борьбы с коррупцией нет, реформ нет.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Ученые нашли научные подтверждения посмертной медитации тибетских монахов

20:39  Мир

Ветераны в Туркмении оплатят себе подарки к 9 мая от имени президента

18:43  Мир

Главы МИД G7 ждут от Украины прогресс в реформах и борьбе с коррупцией

16:49  Мир

Силовики заблокировали канал нелегальных перевозок из ОРДЛО

14:48  Украина

Украина обновила рекорд по экспорту меда

13:46  Украина

Украинцы продали рекордное количество валюты

12:30  Украина

Хищениями в Днепропетровском национальном университете займется Аудиторская палата Украины

11:26  Украина

В этом сезоне финал Лиги чемпионов будет английским

08:57  Мир

В Британии назвали причину смерти принца Филиппа

07:43  Мир

Госдума РФ запретит отрицать решающую роль СССР в победе над Германией

06:23  Мир

Страны G7 призвали Россию отвести войска от границы с Украиной

05:14  Украина

Рейтинг Зеленского с начала года вырос почти на 10%

04:11  Украина

Израиль запретил украинцам въезд из-за коронавируса

03:22  Мир

Призер ЧЕ по бадминтону заразился в Киеве COVID-19

02:59  Украина

ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка народным депутатом

01:55  Украина

Госсекретарь США прибыл в Киев с официальным визитом

00:55  Украина

74-летняя теннисистка сыграла в турнире ITF во Флориде

00:12  Мир

Новости | Слоты