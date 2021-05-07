На Олимпиаде впервые в истории выступит трансгендер
Тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард фактически гарантировала себе место на Олимпийских играх в Токио.
Хаббард занимает в тяжелой весовой категории (свыше 87 кг) 16-е место в рейтинге, но по крайней мере семь спортсменок, имеющих больше очков, не смогут поехать в Токио.
В свои 43 года Хаббард станет самой старшей тяжелоатлеткой в Токио. Лучший результат Хаббард в квалификации – 285 кг.
Десять лет назад Хаббард носила имя Гэвин и считалась одним из ведущих тяжелоатлетов-мужчин своей страны. В 35 лет Гэвин завершил карьеру и стал работать в местной федерации. А потом решил сменить пол и получил новое имя Лорел.
После этого штангистка неожиданно завоевала серебро чемпионата мира-2017, а затем выиграла Тихоокеанские игры.
Теперь Хаббард станет первым в истории трансгендером, выступившим на Олимпиаде.
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