В Саудовской Аравии запретили выходить на работу без COVID-прививки

Новое правило коснется всех чиновников, сотрудников государственных и частных предприятий и компаний, а также благотворительных организаций.

Власти Саудовской Аравии запретили выходить на работу не привитым от коронавируса COVID-19. Об этом сообщило министерство людских ресурсов и социального развития королевства в Twitter в пятницу, 7 мая.

Указано, что новое правило коснется всех чиновников, сотрудников государственных и частных предприятий и компаний, а также благотворительных организаций. Механизм и сроки реализации нового правила будут уточнены в ближайшее время.

«Решение принято в рамках усилий, предпринимаемых госорганами для ограничения распространения коронавируса», – говорится в сообщении.

Накануне в Саудовской Аравии ввели штрафы в размере до $133 тысяч и тюремное заключение сроком до пяти лет за умышленное заражение других коронавирусом. Кроме того, штраф в размере до $266 тысяч и тюремное заключение сроком до пяти лет грозит в королевстве за распространение слухов и заведомо ложной информации о пандемии COVID-19.

А в воскресенье было объявлено, что Саудовская Аравия открывает границы и снимает ограничения на путешествия своих подданных в другие страны с 17 мая. Ограничения были введены 21 декабря.

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