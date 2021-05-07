НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
18:30 07 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве из мести сожгли мужчину

Злоумышленники решили отомстить незнакомцу за оскорбление малолетнего сына одного из них. Они облили мужчину горючим веществом и подожгли.

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые из мести подожгли человека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Злоумышленник с товарищем решил «поквитаться» с незнакомцем из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Они облили мужчину горючим веществом и подожгли. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он умер», – говорится в сообщении.

По сообщению полиции, в четверг, 6 мая, около 19:30 от прохожих поступила информация о том, что на проспекте Георгия Гонгадзе просит о помощи человек, у которого загорелась одежда. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС, врачи и сотрудники полиции.

Через два часа правоохранители задержали лиц, причастных к указанному событию.

Источник:
Тэги: Киев, убийство, месть, сожжение
Loading...

Новости по теме

В Киеве задержаны подозреваемые в убийстве активиста – прокуратура

Предположительно, речь идет об убийстве ветерана АТО Александра Мандича, которого похитили четыре дня назад и зарезали. Его тело обнаружили накануне.

В Киеве в ходе конфликта зарезали переселенца из Донбасса

Мужчина умер в больнице после того, как ему нанесли многочисленные ножевые ранения на Андреевском спуске.

Иран обещает отомстить за смерть ученого

Накануне под Тегераном был убит физик-ядерщик, которого считают одним из создателей иранской ядерной программы.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты