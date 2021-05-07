В Киеве из мести сожгли мужчину

Злоумышленники решили отомстить незнакомцу за оскорбление малолетнего сына одного из них. Они облили мужчину горючим веществом и подожгли.

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые из мести подожгли человека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Злоумышленник с товарищем решил «поквитаться» с незнакомцем из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Они облили мужчину горючим веществом и подожгли. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он умер», – говорится в сообщении.

По сообщению полиции, в четверг, 6 мая, около 19:30 от прохожих поступила информация о том, что на проспекте Георгия Гонгадзе просит о помощи человек, у которого загорелась одежда. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС, врачи и сотрудники полиции.

Через два часа правоохранители задержали лиц, причастных к указанному событию.

Тэги: Киев, убийство, месть, сожжение