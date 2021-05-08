Зеленский рассказал, для чего Украина отмечает День памяти и примирения

День памяти и примирения отмечается не как замена 9 мая, а для того, чтобы полнее понимать историю, объяснил глава государства.

День памяти и примирения украинцы отмечают для того, чтобы полнее понимать и хранить общую для всех историю. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Telegram-каналев субботу, 8 мая/

«Когда мы говорим «никогда снова», имеем в виду прежде всего очень конкретное «никогда не забыть». Поэтому и отмечается во многих странах этот День – памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она – общая, одна на всех в мире», – написал Зеленский/

«Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения. Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя», – добавил президент.

Он напомнил, что Вторая мировая война стала самой страшной в истории человечества, и именно поэтому были созданы международные институции и правила для поддержания глобального мира.

«И чтобы никогда не забыть, что мир теряется очень легко. И это настоящее счастье, когда удается его восстановить. Помним. Побеждаем. И ценим жизнь. Вечная память погибшим во Второй мировой войне! Никогда снова!», – заключил президент.

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