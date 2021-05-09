В Иерусалиме в результате столкновений палестинцев и полиции пострадали более 220 человек

Инцидент произошел возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе в пятницу, 7 мая. Среди пострадавших – 17 правоохранителей.

По информации полиции, палестинцы после вечерней молитвы начали забрасывать стражей порядка камнями и пиротехническими средствами. В ответ полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ.

Столкновения вспыхивали вечером и в других частях города. В больницу доставили 108 травмированных палестинцев.

Столкновения в Иерусалиме возникали уже неоднократно с начала священного для мусульман месяца Рамадан и решения главы палестинских территорий Махмуда Аббаса отложить намеченные на 22 мая всеобщие выборы.

Сначала конфликт вспыхнул после запрета правоохранителей на проведение традиционного вечернего сбора палестинцев по случаю Рамадана в Старом городе Иерусалима. Позже эскалации напряженности способствовала угроза выселения нескольких палестинских семей из одного из районов Восточного Иерусалима.

Полиция 7 мая разогнала собравшихся там демонстрантов светошумовыми гранатами.

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