В Иерусалиме в результате столкновений палестинцев и полиции пострадали более 220 человек
Инцидент произошел возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе в пятницу, 7 мая. Среди пострадавших – 17 правоохранителей.
По информации полиции, палестинцы после вечерней молитвы начали забрасывать стражей порядка камнями и пиротехническими средствами. В ответ полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ.
Столкновения вспыхивали вечером и в других частях города. В больницу доставили 108 травмированных палестинцев.
Столкновения в Иерусалиме возникали уже неоднократно с начала священного для мусульман месяца Рамадан и решения главы палестинских территорий Махмуда Аббаса отложить намеченные на 22 мая всеобщие выборы.
Сначала конфликт вспыхнул после запрета правоохранителей на проведение традиционного вечернего сбора палестинцев по случаю Рамадана в Старом городе Иерусалима. Позже эскалации напряженности способствовала угроза выселения нескольких палестинских семей из одного из районов Восточного Иерусалима.
Полиция 7 мая разогнала собравшихся там демонстрантов светошумовыми гранатами.
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