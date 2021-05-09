Латвия официально пообещала поддержать вступление Украины в ЕС
Процедура вступления Украины в Евросоюз может начаться в 2027 году во время председательства в ЕС Литвы.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Егилс Левитс в субботу, 8 мая, в режиме видеоконференции подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины.
В этой декларации лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость ее обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы «Восточное партнерство» и выражают намерения усилить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Европейский Союз.
Президенты также отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем и согласились, что Латвийская Республика поддержит Украину, когда наше государство будет готово к этому ответственному шагу.
Латвия стала третьим государством, с которым подписана такая Декларация, присоединившись к кругу ближайших друзей и партнеров Украины. С Литвой и Польшей соответствующие декларации были заключены в марте и мае этого года.
Процедура вступления Украины в Евросоюз может начаться в 2027 году во время председательства Литвы.
Новости по теме
Представительство Евросоюза в Грузии внесло залог в размере 40 тысяч лари (примерно 320 тысяч гривен) за арестованного оппозиционера Нику Мелия.
Эгилс Левитс попал в небольшое ДТП в Риге. В результате аварии никто не пострадал. На распорядок дня главы государства ДТП не повлияло.
«На самом деле своей экономики у нас нет», — констатировал президент Латвии Раймонд Вейонис.