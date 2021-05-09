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07:41 09 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Форму Майкла Джордана продали на аукционе за рекордную сумму

В этой форме Джордан выступал в сезоне-1982/83 Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за команду университета Северной Каролины.

Игровую форму легендарного баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе за рекордную сумму — 1,38 млн долларов.

Об этом сообщает USA Today.

Предыдущий рекорд был установлен в октябре. Тогда форму «Чикаго Буллз» с 23-м номером Джордана сезона-1986/87 продали за 480 тыс. долларов на аукционе Heritage Auctions.

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Тэги: аукцион, баскетбол, Майкл Джордан
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