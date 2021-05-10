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18:00 10 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пограничники США и Украины провели учения в Черном море

Флагман морской охраны Госпогранслужбы Григорий Куропятников встретил в Черном море корабль Береговой охраны США Hamilton.

В Госпогранслужбе сообщили, что 8 мая на расстоянии более 100 морских миль от Одессы морская охрана в рамках учений встретила корабль Береговой охраны США Hamilton. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.

Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ.

Сейчас флагман морской охраны Госпогранслужбы Григорий Куропятников и корабль Береговой охраны США Hamilton остаются в море, продолжая совместные учения. Визит иностранного гостя в порт Одесса запланировано на 10 мая.

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Тэги: США, учения, черное море
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