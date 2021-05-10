Из-за хакерской атаки в США в мире дорожает нефть
Чем дольше продлится остановка трубопровода Colonial Pipeline, тем больше это будет способствовать росту цен на нефтепродукты, указывают аналитики рынка.
Мировые цены на нефть эталонных марок начали рабочую неделю с умеренного роста на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после хакерской атаки. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 10 мая.
Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,57 (0,83%) – до $68,85 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,19 (0,3%) – до $68,28 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,49 (0,76%) – до $65,39 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,19 (0,3%) – до $64,9 за баррель.
Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,46 в пользу Brent.
Накануне стало известно, что хакерская атака парализовала Colonial Pipeline – крупнейший в США бензинопровод, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье страны.
«Основным вопросом является то, как долго продлится приостановка работы. Очевидно, чем дольше она длится, тем больше это будет способствовать росту цен на нефтепродукты», – цитирует Интерфакс аналитиков ING.
По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, WTI – на 2,1%.
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