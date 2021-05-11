Россия разрешит жителям Донбасса голосовать на выборах в Госдуму
Об этом заявил журналистам секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Российские паспорта получили 527 тысяч человек.
«Эти 500 тысяч человек, принявших российское гражданство – они примут участие в выборах в Госдуму», – сказал Турчак.
Российские паспорта получили 527 тысяч человек. Речь идет о тех, кто живет на оккупированных территориях.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Виктор Водолацкий заявлял, что к концу года количество людей, получивших российское гражданство, может вырасти до миллиона.
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