Нидерланды подают против России иск в ЕСПЧ за сбитый MH17

Правительство Нидерландов приняло решение подать в Европейский суд по правам человека иск против России.

Представитель Совместной следственной группы (ССГ) Вильберт Паулиссен



Государственный иск подается в ЕСПЧ от Нидерландов параллельно с процедурами подачи индивидуальных жалоб относительно России ближайшими родственниками погибших.

«В этой государственной жалобе Нидерланды также защищают всех 298 жертв MH17 17-ти различных национальностей и их ближайших родственников», – говорится в заявлении.

Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все, кто был на борту, 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым самолет был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», а позже объявила о принадлежности этого «Бука». По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

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