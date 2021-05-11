Нидерланды подают против России иск в ЕСПЧ за сбитый MH17
Правительство Нидерландов приняло решение подать в Европейский суд по правам человека иск против России.
Государственный иск подается в ЕСПЧ от Нидерландов параллельно с процедурами подачи индивидуальных жалоб относительно России ближайшими родственниками погибших.
«В этой государственной жалобе Нидерланды также защищают всех 298 жертв MH17 17-ти различных национальностей и их ближайших родственников», – говорится в заявлении.
Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все, кто был на борту, 298 человек погибли.
Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым самолет был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», а позже объявила о принадлежности этого «Бука». По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.
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