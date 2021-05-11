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04:38 11 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Бразилии арестовали боевика, который воевал за ДНР

В штате Сан-Паулу арестовали Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне пророссийских сил на Донбассе.

У 36-летнего Лусварги нашли 25 кг марихуаны, кокаин и 350 боеприпасов

Также он за деньги хранил наркотики и оружие других лиц.

В мае 2018 года бразильца задержали в Украине. 2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил его к 13 годам лишения свободы.

В рамках обмена, который произошел 29 декабря 2019 года, Украина передала его ДНР.

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Тэги: наркотики, Бразилия, ДНР
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