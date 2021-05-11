В Бразилии арестовали боевика, который воевал за ДНР
В штате Сан-Паулу арестовали Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне пророссийских сил на Донбассе.
У 36-летнего Лусварги нашли 25 кг марихуаны, кокаин и 350 боеприпасов
Также он за деньги хранил наркотики и оружие других лиц.
В мае 2018 года бразильца задержали в Украине. 2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил его к 13 годам лишения свободы.
В рамках обмена, который произошел 29 декабря 2019 года, Украина передала его ДНР.
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