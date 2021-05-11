В ЕС запретят наличные расчеты на сумму более 10 000 евро

Такие ограничения предложены для борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем.

«Мы говорим о верхней границе в 10 000 евро. Довольно трудно носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает», – заявил комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью Süddeutschen Zeitung.

Ограничение суммы наличных расчетов содержится в предложениях по изменению законодательства о борьбе с отмыванием средств, которые Еврокомиссия планирует представить в июле.

Также в ЕС планируют создать ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Этот орган должен иметь значительные полномочия и напрямую осуществлять надзор за политикой по борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.

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