В ЕС запретят наличные расчеты на сумму более 10 000 евро
Такие ограничения предложены для борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем.
«Мы говорим о верхней границе в 10 000 евро. Довольно трудно носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает», – заявил комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью Süddeutschen Zeitung.
Ограничение суммы наличных расчетов содержится в предложениях по изменению законодательства о борьбе с отмыванием средств, которые Еврокомиссия планирует представить в июле.
Также в ЕС планируют создать ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Этот орган должен иметь значительные полномочия и напрямую осуществлять надзор за политикой по борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.
Новости по теме
Начинается долгий и сложный период политической конфронтации с Россией. Евросоюз должен к нему подготовиться, проявляя единство.
Выражается «глубокая озабоченность» сообщениями о недопустимом обращении с Алексеем Навальным и его ухудшающемся здоровье.
Через пять лет зона евро должна превратиться из валютного блока с элементами бюджетной дисциплины в объединение стран с отдельным (от общеевропейского) бюджетом, общим госдолгом и евробондами.