В Армении распустили парламент и назначили выборы
Национальное собрание, как и было оговорено, повторно не избрало Пашиняна премьером, поэтому парламент распустили.
В Армении распустили парламент и назначили досрочные выборы. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян, сообщает его пресс-служба во вторник, 11 мая.
Накануне Национальное собрание во второй раз за две недели не избрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра, что автоматически привело к роспуску парламента. Такая договоренность ранее была достигнута между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями.
Теперь планируется, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.
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