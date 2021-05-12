В результате массированного ракетного обстрела Израиля погибли люди

В результате ракетного обстрела 11 мая погибли три человека. Среди погибших – гражданка Индии, которая работала сиделкой у пожилой женщины.

Массированный ракетный залп по израильской территории начался около 20:45. Под обстрел попали множество населенных пунктов на юге и в центре Израиля.

Во время обстрела города Холон одна из ракет попала в рейсовый автобус, что привело к его возгоранию. Представители компании-перевозчика сообщили, что во время сирены водитель автобуса остановил его, открыл дверь и попросил пассажиров выйти и найти укрытие. Все пострадавшие находились при ударе ракеты на улице. Ранены восемь человек, из них двое – в тяжелом состоянии. Среди раненых есть пятилетний ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу.

В Ришон ле-Цион осколками ракеты была смертельно ранена 30-летняя женщина. Представители службы скорой помощи «Маген Давид Адом» передают, что ракета попала в дом. Спасти жизнь женщине не удалось. Полиция обнаружила еще два места попадания ракет в Ришон ле-Цион.

Ракета также попала в жилой дом в Гиватаиме. Легкие ранения получили четыре человека.

В связи с ракетными обстрелами временно закрыт аэропорт Бен Гурион. Рейсы, следующие в Израиль, осуществляют посадку на Кипре.

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