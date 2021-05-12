В результате массированного ракетного обстрела Израиля погибли люди
В результате ракетного обстрела 11 мая погибли три человека. Среди погибших – гражданка Индии, которая работала сиделкой у пожилой женщины.
Массированный ракетный залп по израильской территории начался около 20:45. Под обстрел попали множество населенных пунктов на юге и в центре Израиля.
Во время обстрела города Холон одна из ракет попала в рейсовый автобус, что привело к его возгоранию. Представители компании-перевозчика сообщили, что во время сирены водитель автобуса остановил его, открыл дверь и попросил пассажиров выйти и найти укрытие. Все пострадавшие находились при ударе ракеты на улице. Ранены восемь человек, из них двое – в тяжелом состоянии. Среди раненых есть пятилетний ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу.
В Ришон ле-Цион осколками ракеты была смертельно ранена 30-летняя женщина. Представители службы скорой помощи «Маген Давид Адом» передают, что ракета попала в дом. Спасти жизнь женщине не удалось. Полиция обнаружила еще два места попадания ракет в Ришон ле-Цион.
Ракета также попала в жилой дом в Гиватаиме. Легкие ранения получили четыре человека.
В связи с ракетными обстрелами временно закрыт аэропорт Бен Гурион. Рейсы, следующие в Израиль, осуществляют посадку на Кипре.
Новости по теме
Инцидент произошел возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе в пятницу, 7 мая. Среди пострадавших – 17 правоохранителей.
Всего с минувшей субботы палестинские боевики осуществили пуски около 450 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов.
Боевики ХАМАС выпустили по территории Израиля из сектора Газа около 150 ракет. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.