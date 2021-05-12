Минобороны: Россия очень медленно отводит войска

Россия обещала отвести войска от украинской границы до мая, но большая их часть, в том числе техника, остаются на своих местах.

Министр обороны Украины Андрей Таран констатирует, что Россия лишь частично отвела войска от границы с Украиной. О ситуации с военной угрозой он рассказал на форуме Украина 30 в среду, 12 мая.

“По данным, которые я получил сегодня утром, Россия не спешит выполнять свои обещания по отведению войск от нашей границы. В частности, мы наблюдаем, по данным нашей разведки, информации, которую мы получаем от разведок наших западных партнеров, – Россия очень медленно отводит войска. Отводит – это так, но очень медленно и то, что они обещали до мая уже отвести войска, не отвечает действительности”, – сказал он.

По его словам, пока отведено не более четырех тысяч военнослужащих.

“При этом важно отметить, что на нашей северной границе с РФ техника остается, отводятся только войска, а мы знаем, что главным фактором, который не так быстро позволяет передвигать войска, является необходимость передвижения техники. Потому если техника остается, перекидывание личного состава не составляет значительной трудности”, – отметил Таран.

При этом он заверил, что на данный момент нет угрозы наступления России с территории Беларуси. “В то же время в случае необходимости у нас разработаны Генеральным штабом определенные планы, и мы знаем, что делать, если мы увидим признаки создания группирования вооруженных сил, которое может быть применено через территорию Беларуси для нападения на Украину”, – сказал министр.

Также Таран рассказал, что власти страны не ставят целью достижение изнурительного для экономики военного паритета с противником путем тотальной милитаризации государства.

“Приоритет отдается применению превентивных, асимметричных и непрямых действий для предотвращения эскалации военного конфликта, широкому привлечению к решению оборонных задач гражданских институтов и мощного сопротивления”, – сказал он.

Несмотря на медленное отведение войск РФ, президент Владимир Зеленский считает, что вероятность эскалации конфликта снизилась.

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