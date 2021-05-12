На оккупированный Донбасс приехали депутаты Единороссы

В МИД призвали украинцев на оккупированных территориях не принимать участия в выборах РФ.

В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали приезд российских депутатов «элементом российской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу РФ».

«Поездка ярко иллюстрирует упадок поддержки Единой России среди русского населения, которую правящая партия РФ сейчас пытается компенсировать за счет привлечения жителей временно оккупированных территорий Украины. Участие украинских граждан с российскими паспортами, навязанными оккупационной администрацией, в выборах в Госдуму РФ поставит под сомнение их легитимность», — отметили там.

В МИД также добавили, что такие действия российской стороны подрывают политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Донбассе. Они идут в разрез с обязательствами России в рамках Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата.

По данным Восточной правозащитной группы, этот визит связан с выборами в Госдуму РФ, которые пройдут осенью. Предполагается, что участие в них могут принять жители оккупированных территорий Донбасса, у которых есть российские паспорта.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, оккупанты на Донбассе уже выдали 583 тысячи российских паспортов жителям ОРДЛО. Из них около 67 тысяч — несовершеннолетним.

В России до конца 2021 года хотят выдать жителям Луганской и Донецкой областей еще почти полмиллиона паспортов РФ.