АМКУ заблокировал строительство аэропорта в Днепре
Мининфраструктуры не уведомило АМКУ о намерении предоставить аэропорту государственную помощь в размере 1,5 млрд гривен.
Антимонопольный комитет заблокировал финансирование строительства аэродрома международного аэропорта Днепр. Об этом сообщается на сайте АМКУ в среду, 12 мая.
Указано, что такое решение принято, поскольку Министерство инфраструктуры не уведомило комитет о намерении предоставить аэропорту государственную помощь в размере 1,5 млрд гривен.
В ведомстве напомнили, что строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта началось еще в 2020 году и продолжается в 2021 году. Получателями государственной помощи в рамках этого проекту выступают Укринфрапроект, ГП Финансирование инфраструктурных проектов и ООО МА Днепропетровск.
«Поскольку Укринфрапроект и ГП Финансирование инфраструктурных проектов не избирались по конкурентной процедуре, нельзя утверждать, что предоставленная им экономическая выгода была бы доступной при обычных условиях. Поэтому у комитета есть основания полагать, что данная финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе», – отметили в АМКУ.
Кроме того, непредоставление Мининфраструктуры предварительного уведомления в АМКУ о помощи является нарушением законодательства, которое не позволяет комитету оценить меры государственной поддержки и делает невозможным выполнение им задач по контролю за предоставлением государственной помощи.
В связи с этим АМКУ начал рассмотрение дела о государственной помощи для проведения углубленного анализа ее допустимости, а также временно приостановил предоставление такой помощи Мининфраструктуры до принятия решения в деле.
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