В ближайшее время провакцинируют записавшихся в очередь – Шмыгаль

Премьер-министр пообещал, что на выходных провакцинируют всех, кто записался через портал или приложение Дія.

Украинцев, которые записывались на COVID-вакцинацию через портал или приложение Дія, в ближайшее время могут пригласить в кабинеты прививок. Об этом в среду, 12 мая, на выездном заседании правительства в Черниговской области заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что данная инициатива уже поддержана руководством страны.

«Все, кто записался на прививку через портал или приложение Дія, будут вакцинироваться на выходных. Вчера такая инициатива была поддержана на совещании с президентом. Соответственно, в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты прививок», – заявил Шмыгаль.

Он добавил, что вчера Всемирный банк выделил Украине 90 млн долларов, которые, в частности, будут направлены на кампанию по вакцинации.

Шмыгаль также напомнил, что страна имеет договоренности уже более чем на 40 млн доз вакцины на текущий год.

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