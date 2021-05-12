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21:30 12 Мая 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Умеренное употребление алкоголя на 20% снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые определили умеренное употребление как одну порцию алкогольного напитка в день для женщин и две — для мужчин.

Умеренно выпивающие люди на 20% реже страдают от инфарктов, инсультов и других серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой, чем трезвенники. К такому выводу пришли ученые из Американского колледжа кардиологии, проанализировав данные о 53 тысячах пациентов и проведя некоторым из них сканирование мозга.

Ученые определили умеренное употребление как одну порцию алкогольного напитка в день для женщин и две — для мужчин.

«Исследование показывает, что умеренное употребление алкоголя благотворно влияет на связь между мозгом и сердцем. Выпивка в разумных пределах может помочь расслабиться и снизить уровень стресса. Возможно, именно посредством этих механизмов и уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако у алкоголя есть несколько важных побочных эффектов, в том числе повышенный риск рака, повреждения печени и формирования зависимости», — заявил ведущий автор работы Кенечукву Мезу.

Кардиологи предупредили, что результаты исследования — не повод пить больше. Они просто могут помочь в понимании средств борьбы со стрессом.

Ранее немецкие и британские ученые выяснили: неважно, что вы пьете вначале — пиво или вино, неважно даже, смешиваете ли вы напитки вообще. Если вы перебрали с количеством выпитого, похмелья не избежать.

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Тэги: употребление алкоголя, кардиологи
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