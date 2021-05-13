IBF предложила Усику провести бой за статус претендента на титул

Речь идет о возможном проведении поединка с Филипом Хрговичем. 28-летний хорват остается непобежденным на профессиональном ринге.

«IBF предложила Усику провести поединок против Хрговича за статус официального претендента», – сообщил в Instagram промоутер украинского боксера Александр Красюк.

На данный момент титулом IBF в супертяжелом весе владеет Энтони Джошуа. Усик уже сейчас является претендентом на другой пояс британца – по версии WBO.

Хргович в своем последнем бою хорват нокаутировал американца Райделла Букера – это было 7 ноября прошлого года.

Ранее украинец провел два поединка в супертяжелом весе, победив Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.

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