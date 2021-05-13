От коронавируса привили более 900 тысяч украинцев

В среду вакцинацию в Украине проводили 268 мобильных бригад по иммунизации и в 829 пунктах прививок.

За прошедшие сутки в Украине второй дозой от коронавируса вакцинировали еще 1900 человек. Всего завершили вакцинацию 3 828 украинцев. Общее число привитых украинцев достигло 901 107, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в четверг, 13 мая.

По его данным, всего за 12 мая в Украине сделали 20 386 прививок. Больше всего – в Киеве (1 610), Днепропетровской области (1 550), Запорожской области (1 351), Львовской области (1 221). Меньше всего прививок за сутки сделали в Херсонской области – лишь 75.

Вчера в стране вакцинацию проводили 268 мобильных бригад по иммунизации и в 829 пунктах прививок.

По состоянию на 12 мая в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек.

В свою очередь СНБО информирует, что за сутки в Украине сделали 15 289 прививок вакциной AstraZeneca, 2 259 – препаратом Sinovac Biotech и 938 – Pfizer-BioNTech.

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