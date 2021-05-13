Сектор Газа выпустил по Израилю более 1600 ракет

В ответ Армия обороны Израиля поразила более 600 военных целей радикалов ХАМАС в секторе Газа.

Группировка ХАМАС выпустила из сектора Газа по Израилю более 1600 ракет за три дня, свидетельствуют данные армии обороны Израиля в четверг, 13 мая.

“Более 1,6 тыс. ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля за несколько дней, в ответ Армия обороны Израиля поразила к настоящему моменту более 600 военных целей радикалов в секторе”, – сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Он указал, что с понедельника в результате ракетных обстрелов в Израиле погибли шесть гражданских лиц и один военнослужащий. По словам Конрикуса, военные в ходе операций ликвидировали порядка трех десятков оперативников группировок ХАМАС и «Исламский джихад», включая несколько высокопоставленных руководителей.

Отмечается, что впервые после начала обстрело воздушная тревога прозвучала на севере Израиля.

В ночь на четверг ВВС Израиля снова нанесли авиаудары в ответ. Среди пораженных в секторе Газа целей – финансовый центр движения ХАМАС и здание, где базируется его разведка.

Накануне власти Израиля принял решение расширить военные операции против ХАМАС. ЦАХАЛ будет прицельно атаковать «символы властвования ХАМАС».

«ХАМАС намеренно размещает военные объекты посреди густонаселенных гражданских районов сектора Газа. Армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вред мирным жителям во время боевых действий», – сообщили в армии Израиля.

Тэги: Израиль, ракеты, хамас, сектор газа