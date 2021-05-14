Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов
По версии Forbes, первая десятка спортсменов мира получила доход до вычета налогов 1,05 млрд долларов, что на 28% больше, чем в прошлогоднем рейтинге.
Возглавил этот рейтинг бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, чей доход составил 180 млн долларов. При этом основную часть доходов ирландец получил от продажи контрольного пакета акций бренда виски Proper No. Twelve компании Proximo Spirits (150 млн).
Неожиданно Конор обошел по этому показателю Лионеля Месси (130 млн) и Криштиану Роналду (120 млн).
Основную часть дохода аргентинца составила зарплата и призовые в «Барселоне» (97 млн). Аналогичная часть дохода португальца в «Ювентусе» составила 70 млн.
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