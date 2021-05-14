Розслідування: У ситуації з танкером Delfi знайшли російський слід – власник-регіонал пов’язаний з Москвою

У ситуації з танкером Delfi знайшли російський слід – власник-регіонал Олег Ковтунов пов’язаний з Москвою, куди він виїхав після екологічної катастрофи, причиною якої стало судно у листопаді 2019 року.

У ситуації з танкером Delfi знайшли російський слід – власник-регіонал Олег Ковтунов пов’язаний з Москвою, куди він виїхав після екологічної катастрофи, причиною якої стало судно у листопаді 2019 року. Про це йдеться у розслідуванні журналістів, опублікованому на сайті «Антикор».

Детально дослідивши історію переходу танкера від одного власника до іншого, журналісти з’ясували, що на момент катастрофи судно належало партнерству Mister Drake PC, зареєстрованому у Реєстраційній палаті Англії та Уельсу під номером LP 19248, щоправда, жодних відомостей про діяльність чи сплату податків не має.

На момент відкриття кримінального провадження за спричинення державі збитків внаслідок екологічної катастрофи, партнерство звертається до Господарського суду м.Києва з позовом про заборону ДП «Адміністрація Морських Портів України» вчиняти будь-які дії щодо судна «Delfi» (ІМО номер 8866266), йдеться у розслідуванні.

«Варто зазначити, що схожу назву має одеська компанія ТОВ «Містер Дрейк», через яку збувались контрабандні тютюнові вироби. Власником ТОВ «Містер Дрейк» є Ковтунов Олег Анатолійович, одіозний депутат-регіонал, якого у 2010 році було позбавлено депутатського мандату внаслідок вироку Очаківського міськрай суду за ст.356 ККУ (самоуправство)», – пишуть журналісти.

Як відомо, офіційним представником власника, який контактував з владою щодо катастрофи, є Юрій Голіков – бізнес-партнер, співвласник та директор декількох фірм Ковтунова, а той з сім’єю в ці дні знаходився у Москві. Про це свідчать світлини дружини та сина Ковтунова біля московського Кремля, опубліковані у мережі Instagram.

«Вже через день після візиту родини Ковтунових до Москви, за «вдалим збігом обставин», заарештовують короля контрабанди Одеси Вадима Альперіна. Нагадаємо, що саме за дані про місцеперебування Альперіна особисто Президент України оголосив винагороду. Відтак, у Ковтунова з’являється можливість для нарощування масштабів своєї нелегальної діяльності», – пишуть журналісти видання.

Повідомлялося, що у січні 2021 року КМУ через суд зобов’язав власників «Делфі» сплатити борг за спричинені державі збитки в розмірі 16 тис. доларів, проте ця сума значно менша за ті штрафи, які у світі присуджують винуватцям подібних катастроф. Так, у Росії подібні збитки були оцінені в 300 млн. рублів, що складає приблизно 4 млн. 50 тис. доларів США.

«Незрозумілим залишається також, чому власники «Делфі» не відшкодували кошти, а компанія, що проводила евакуацію судна, відмовилась від отримання оплати в розмірі майже 25 млн. грн», – пишуть журналісти.

Зазначається, що ці події з танкером «Делфі» та його власником Олегом Ковтуновим викликають безліч запитань.

«Тож доречно буде нагадати Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському про обіцянку назвати ім’я власника судна, що стало причиною техногенно-екологічної катастрофи, спричинивши непоправну шкоду довкіллю та значні фінансові збитки місцевим підприємцям. Хочемо звернути увагу Генерального прокурора Ірини Венедиктової, в.о ДБР Олексія Сухачова та Голову СБУ Івана Баканова на особу Олега Анатолійовича Ковтунова та його шахрайську діяльність», – пишуть автори розслідування, що обіцяють в наступних публікаціях висвітлити інформацію про судові справи, боргові афери, контрабандні потоки, фінансування проросійських «тітушок» за взаємодію Олега Ковтунова з російськими спецслужбами.

Як відомо, у листопаді 2019 року танкер-бункерувальник «Delfi» сів на мілину біля узбережжя Одеси. Судновласник не дозволив екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Також судно не мало належних реєстраційних документів.

Наслідком аварії, стало забруднення акваторії міського пляжу. Були також здійснені великі фінансові витрати на організацію рятувальної операції, на заходи зі знешкодження розливу палива, очистки пляжів.

Раніше танкер «Дельфі» вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Зокрема, у 2017 році судно скинуло залишки палива у районі Білгород-Дністровського.

13 травня поточного року Господарський суд Одеської області задовольнив позов Держави Україна в особі Кабміну до компанії Mister Drake PC про визнання права власності на танкер-бункерувальник «Delfi», наслідки аварії якого біля узбережжя Одеси компанія не зуміла своєчасно ліквідувати.