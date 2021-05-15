На следующей неделе Верховная Рада назначит трех министров
Источники в Офисе президента уточнили, что вопросы отставки будут рассматривать депутаты во вторник, а назначения – в четверг.
Депутаты Верховной Рады рассмотрят вопрос освобождения министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом сообщили несколько источников в Офисе президента и партии «Слуга народа».
По информации собеседников, Петрашко на посту сменит глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко. Как сообщалось, в апреле этого года он выиграл конкурс на пост главы ГНС и получил 5-летний контракт.
Министром инфраструктуры предлагают назначить главу «Укравтодора» Александра Кубракова. А главой МОЗ может стать заместитель министра – главный санврач Украины Виктор Ляшко.
Источники уточнили, что вопросы отставки будут рассматривать депутаты во вторник, а назначения – в четверг.
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