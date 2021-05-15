Врач рассказал, когда Украину ждет новая волна эпидемии
По мнению иммунолога Алексея Галимского, новая вспышка случится летом и затронет большое количество украинцев.
«В Украине зафиксировано почти 2,2 миллиона клинических случаев коронавируса. Клинически выраженными формами болеют порядка 15% человек, контактировавших с вирусом. Соответственно, всего около 20 миллионов человек уже контактировали с вирусом. То есть половина населения. Еще 20 миллионов с вирусом не встречались», – сказал Галимский.
Он же предупредил, что новый штамм коронавиурса может представлять большую опасность для жителей Украины.
«Если в Украине появится более заразный штамм вируса, у нас есть «горючий материал» 20 миллионов человек, плюс 1-2% от 20 миллионов человек, уже контактировавших с вирусом, которые могут заболеть повторно», – пояснил эксперт.
Также Галимский отметил, что в Украине нет надлежащего эпидрасследования, что усложняет ситуацию.
«Но чтобы выявлять контактных и источник заражения, нужно проводить эпидрасследование. А проводить его некому – подготовленных эпидемиологов, которые пришли бы в очаг, просто нет. Хотели было обязать это делать семейных врачей, но семейники завалены лечебной работой, а медреформа от визитов на дом их освободила», – отметил медик.
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