Израиль и Палестину призвали прекратить боевые действия

Если ситуация выйдет из-под контроля, это может стать гуманитарным кризисом в сфере безопасности всего региона.

В ООН призвали прекратить конфликт, который возник между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа.

Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, подобные конфликты подрывают надежду на мирное существование наций, передает «Интерфакс».

По его словам, ООН работает над тем, чтобы стороны заключили перемирие.

«Бои должны немедленно закончиться», – сказал Гуттериш.

Он также выразил опасение, что в случае, если возникшая ситуация выйдет из-под контроля, это может стать гуманитарным кризисом в сфере безопасности всего региона.

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