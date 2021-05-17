Израильские ВВС разбомбили дом лидера ХАМАС

Израильские военные заявляют, что во время волны воздушных ударов по Сектору Газа разбомбили дом политического лидера палестинской группы боевиков ХАМАС.

Они обнародовали видео взрыва бомбы, которая, по их словам, поразила дом Яхьи Синвара, лидера группировки на этой территории.

В результате воздушных ударов Израиля в секторе Газа в воскресенье погибли, по меньшей мере, трое палестинцев. Боевые действия продолжаются уже седьмой день.

По словам палестинских чиновников, с начала боевых действий в понедельник в секторе Газа убиты, по меньшей мере, 141 человека, в том числе 39 детей и 22 женщины. Израиль заявляет, что среди погибших – десятки боевиков.

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