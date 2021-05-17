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04:11 17 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Эксперты ВОЗ объяснили, почему нельзя много работать

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают о смертельной опасности регулярных переработок.

О вреде сверхурочной работы говорится в представленном в понедельник, 17 мая докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ.

В докладе говорится, что опасный порог - 55 рабочих часов в неделю. После этого у работника могут начаться проблемы со здоровьем.

«Согласно исследованию, работа в течение 55 часов и более в неделю ассоциируется с ростом на 35%, по оценкам, риска инсульта и на 17% риска смерти от ишемической болезни сердца в сравнении с рабочей неделей в 35-40 часов», – говорится в докладе ВОЗ.

В докладе отмечается, что в 2016 году 398 тыс. человек умерли от инсульта и 347 тыс. от болезни сердца. Эти смерти организация связывает именно с переработкой.

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Тэги: работа, здоровье, Всемирная организация здравоохранения
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