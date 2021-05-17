В Исландии выставлен на продажу вулкан

Исландская семья, владеющая землей, на которой находится активный вулкан Фаградальсфьядль, выставила участок на продажу

Вулкан Фаградальсфьядль спал 6 тысяч лет. Он пробудился 19 марта. После этого туристы со всего мира стали съезжаться на полуостров Рейкьянес, чтобы полюбоваться на лаву.

Вулкан находится на территории фермерского хозяйства Храун, которым на протяжении многих лет владеет одна семья.

«Участок продается по правильной цене. Мы уже получили по меньшей мере два предложения», – сообщила одна из наследниц земли Анна Тордис Гудмундсдоттир.

Продавцы вулкана рассчитывают, что он превратится в туристический объект – с парковкой и сервисным центром, а туристические компании получат право продавать туры к месту извержения, осуществлять посадку на вертолетах.

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