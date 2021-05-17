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10:16 17 Мая 2021 6 Комментарии
По Украине пустят новые поезда для отдыхающих
назначила рейсы на июнь.
«Укрзалізниця» (УЗ), которая временно изменила расписание части поездов, также открывает новые рейсы. Так, с июня поезда соединят Чернигов и Сумы с курортной Одессой:
- № 213/214 Сумы – Одесса будет курсировать с 15 июня по нечетным числам, в обратном направлении – по четным числам с 16 июня;
- №204 / 203 Чернигов (Нежин) – Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении – по четным числам с 18 июня.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Кроме того, продолжено курсирование двух рейсов до 24 июня, это:
- № 793/794 из Харькова. Отправляется в 6:51. Обратно из Днепра отправляется в 18:33;
- № 796/795 из Днепра. Отправляется в 6:23. Из Харькова отправляется в 18:31.
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Тэги: Укрзалізниця, Укрзализныця, новые поезда
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