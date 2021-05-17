Весенний шторм: в Эстонии стартовали международные учения

В учениях принимают участие военнослужащие из Эстонии, США, Великобритании, Дании, Италии, Латвии, Польши, Франции.

В Эстонии в понедельник, 17 мая, начались крупные международные учения Kevadtorm (Весенний шторм). В военных учениях принимают участие почти семь тысяч военнослужащих, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны Эстонии.

«Учения являются заключительным этапом подготовки военнослужащих срочной службы, наша цель – выпустить в резерв подразделения, которые не будут уступать своим предшественникам», – рассказал подполковник Эркки Рооснурм.

Мероприятие продлится до 5 июня. За это время Силы обороны проверят взаимодействие и боеготовность подразделений. Между соединениями планируется проведение учебных боев и боевых стрельб, направленных на взаимодействие между бригадами.

В Kevadtorm примут участие почти семь тысяч военнослужащих не только из Эстонии, но и из Великобритании, Дании, Италии, Латвии, Польши, США и Франции.

До этого сообщалось, что начались учения НАТО в Боснии и Герцеговине. В страну прибыли более 300 военнослужащих США из Национальных гвардий Алабамы и Флориды.

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