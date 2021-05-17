Появились записи переговоров перед падением Ан-26

ГБР после восьми месяцев расследования обнародовало записи переговоров экипажа Ан-26 за момент до катастрофы.

Аудиозаписи переговоров экипажа разбившегося под Чугуевом Ан-26 впервые появились в сети. Данные из «черного ящика» были обнародованы в сюжете ТСН.

Отмечается, что сотрудники ГБР восемь месяцев изучали возможные причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом Харьковской области, в результате которой погибли 26 военных, курсантов и офицеров Харьковского университета воздушных сил. Окончательный ответ нашли в записях черных ящиков.

25 сентября 2020 года, 20:44.

Командир экипажа: «Добавляй, добавляй!»

Бортовой техник: «Добавляю!»

Командир экипажа: «Флюгуй, бл**ь!»

Бортовой техник: «Флюгую левый!!! Во флюгере … управление как?»

Командир экипажа: «Никак!!!»

Связь оборвалась…. Это были последние секунды полета Ан-26.

В тот день, в пятницу, 25 сентября 2020 года, в Чугуевской воинской части происходили учебные полеты. На самолет Ан-26Ш, то есть штурманскую версию, загрузилась группа курсантов штурманов с инструктором. И экипаж, среди которых было два курсанта-летчика Харьковского национального университета Воздушных сил. Всего 27 человек.

Следователи и эксперты, которые уже завершили досудебное расследование, утверждают, что это было одним из нарушений. Также сообщается, что на 10 рабочих местах курсантов находились 20 человек. Но в воинской части Чугуева акцентируют: совместное обучение штурманов и летчиков – практика многих лет, а ограничений по количеству людей нет.

Впрочем, это лишь вершина айсберга, в ГБР увидели целую цепочку похожих решений и действий, которые привели к катастрофе.

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