В приложении Дія запустили ряд новых госуслуг

На портале добавили услуги в области строительства, электронную подпись, регистрацию прописки и смену водительских удостоверений.

Минцифры запустило на портале Дія ряд новых услуг. Об этом представители ведомства рассказали в ходе форума Украина 30 в понедельник, 17 мая.

«С сегодняшнего дня на портале Дія заработали новые, очень важные услуги в сфере строительства. Это мощный удар по коррупции в этой сфере», – сообщил первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб

Так, были запущены услуга автоматической регистрации декларации про готовность объекта к эксплуатации для объектов класса последствий СС1, а также подача заявления об отмене сообщения о начале подготовительных и/или строительных работ. Также запущена услуга выдачи разрешения на начало строительных работ и сертификата о готовности объекта к эксплуатации (СС2 и СС3), а также выдача строительных паспортов.

«Это предпоследний шаг для того, чтобы мы запустили разрешение на начало строительных работ полностью автоматически, без знаменитых чиновников ГАСИ. Сейчас мы ожидаем принятия соответствующего законопроекта в парламенте», – добавил Выскуб.

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил о запуске услуги получения электронной подписи.

«Технология очень безопасна, и вам в принципе не нужно посещать никакие оффлайн-учреждения… Вам просто нужно по технологии «фото-ID» дать возможность системе сравнить биометрию вашего лица с теми данными, которые вы оставляли, получая загранпаспорт и id-карту», – отметил он.

Министр уточнил, сто Дія Подпись сохраняет все подписанные документы. Ею можно пользоваться во всех госуслугах, доступных на портале Дія, в сервисах mononbank, Документ.Онлайн и Вчасно.

Как сообщил замминистра юстиции по вопросам цифровизации Сергей Орлов, также в Украине запустили автоматическую регистрацию физических лиц-предпринимателей. «Теперь сама регистрация будет занимать всего несколько секунд, все необходимые проверки автоматизированы, а данные попадают напрямую в реестр”, – сказал он.

В свою очередь, замминистра внутренних дел Сергей Гончаров сообщил, что на портале Дія в тестовом режиме запустили смену регистрации места жительства.

«Сначала эта услуга будет возможна для жителей городов Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Мариуполь и Кривой Рог. А до конца года – для всей Украины. Для пользования такой опцией нужен только паспорт в виде ID-карты. Зарегистрироваться в собственном жилье можно будет без каких-либо дополнительных согласований, а если вы не являетесь собственником жилья – после получения системой электронного согласования вашей регистрации от собственника жилья», – сообщил Гончаров.

Он добавил, что все изменения будут проведены автоматически в течение суток, не надо идти сниматься с регистрации по старому адресу и посещать военкоматы или другие учреждения.

Кроме того, МВД запускает функцию замены водительского удостоверения через Дію.

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