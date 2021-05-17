Верховная Рада соберется вне очереди для отставки министров

Парламент намерен рассмотреть отставки глав Мининфраструктуры, Минэкономики и Минздрава.

На этой неделе состоится по меньшей мере одно внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят кадровые вопросы. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета в понедельник, 17 мая.

«У нас планируется, как минимум, одно внеочередное заседание, а может быть и больше. Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей. Это вопросы кадровые: написали заявления по собственному желанию – это господин Криклий и господин Петрашко, и есть представление премьер-министра Украины, касающееся господина Степанова», – сказал спикер.

Он также сообщил, что Слуга народа планирует созвать внеочередное заседание в пятницу.

«Я думаю, что или сегодня вечером, или завтра с утра, если будут собраны необходимые 150 подписей, будет созвано внеочередное заседание в 16.00, как обычно, и мы сможем рассмотреть эти важные для Кабинета министров вопросы», – отметил Разумков.

Он отметил, что перед увольнением министры должны будут отчитаться о своей работе.

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