В Польше произошло ДТП с украинским автобусом: число жертв выросло
Врачи боролись за жизнь девушки более двух месяцев, она даже шла на поправку. Причины смерти пока неизвестны.
Число жертв ДТП с участием украинского автобуса в Польше, которое произошло 6 марта, выросло. В больнице Перемышля скончалась 27-летняя Анастасия Кочеткова из Хмельницкого, за жизнь которой медики боролись два месяца, пишет Сегодня.
Известно, что тяжело пострадавшая пассажирка была в коме. В последнее время Анастасия пошла на поправку. По какой причине девушка умерла, не сообщается.
Сразу погибло пять человек. Позже в больнице умер мужчина – шестая жертва ДТП. В аварии пострадало 39 украинцев.
48-летнему украинскому водителю автобуса предъявили обвинение. Ранее он заявлял, что не помнит ситуацию с ДТП и находится в плохом эмоциональном состоянии.
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