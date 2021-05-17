В Польше произошло ДТП с украинским автобусом: число жертв выросло

Врачи боролись за жизнь девушки более двух месяцев, она даже шла на поправку. Причины смерти пока неизвестны.

Число жертв ДТП с участием украинского автобуса в Польше, которое произошло 6 марта, выросло. В больнице Перемышля скончалась 27-летняя Анастасия Кочеткова из Хмельницкого, за жизнь которой медики боролись два месяца, пишет Сегодня.

Известно, что тяжело пострадавшая пассажирка была в коме. В последнее время Анастасия пошла на поправку. По какой причине девушка умерла, не сообщается.

Сразу погибло пять человек. Позже в больнице умер мужчина – шестая жертва ДТП. В аварии пострадало 39 украинцев.

48-летнему украинскому водителю автобуса предъявили обвинение. Ранее он заявлял, что не помнит ситуацию с ДТП и находится в плохом эмоциональном состоянии.

Тэги: Польша, дтп, жертвы