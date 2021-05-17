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Главная » Мир » Экономика
12:40 17 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ФРГ заявили, что осталось достроить 80 км СП-2

По состоянию на 1 апреля оставалось построить 121 км газопровода. Сейчас немецкий дипломат говорит о 80 км.

Генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил в понедельник, 17 мая, что для завершения проекта Северный поток-2 осталось уложить 80 км труб, пишет Интерфакс.

«Мы исходим из того, что газопровод будет построен», – сказал он.

Дипломат отметил, что для Германии это проект, который диверсифицирует энергетику.

По состоянию на 1 апреля Северный поток-2 был построен на 95%. Оставалось уложить 121 км труб. В РФ заявляют, что газопровод будет достроен в этом году.
В конце апреля к достройке газопровода присоединилось второе российское судно. Но в мае работы были заблокированы экологами. Ожидается, что они возобновятся летом.
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Тэги: газопровод, фрг, СП-2
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