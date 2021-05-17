В ФРГ заявили, что осталось достроить 80 км СП-2
По состоянию на 1 апреля оставалось построить 121 км газопровода. Сейчас немецкий дипломат говорит о 80 км.
Генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил в понедельник, 17 мая, что для завершения проекта Северный поток-2 осталось уложить 80 км труб, пишет Интерфакс.
«Мы исходим из того, что газопровод будет построен», – сказал он.
Дипломат отметил, что для Германии это проект, который диверсифицирует энергетику.
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